Fatih Avcı Yazdı: İnönü Değil Çokbilmişler Küme Düştü?

14 Nisan 2015’te bir yazı kaleme almışım, “Rektör Uyuyor mu” diye...

Bu yazıda İnönü Üniversitesi’nin Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde olmasının gereksiz olduğunu, buraya aktarılacak kaynaklarla üniversitenin bilim ve daha çok akademik işlere yönelmesi gerektiğini ifade etmişim.

Yazının devamı niteliğindeki diğer köşelerde de kurumsal olmayan, sadece şahısların kendi kişisel reklamı için İnönü Üniversitesi’ni kullandığını ve rektör değişimi halinde bu kulübün akıbetinin belirsizleşeceğini belirtmişim.

Ne zaman?

-Bundan 3 yıl önce.

Sonuç:

Ne acıdır ki benim uyarı niteliği taşıyan yazımın 3. sene-i devriyesinde İnönü Üniversitesi pazar günü küme düştü. Öyle bu küme düşüşü; ‘yok iş adamı para vermedi, vay efendim kaleci zamanı çaldı, yan yattı çamura battı’ cümleleriyle geçiştirmesin, mevzuu basitleştirmesin, yiğitse demiri tavında dövsün!

Ben 3 yıl önce bugünleri yazarken, anatomicisinden ziraatçısına, okutmanından voleybolcusuna, çaycısından matbaacısına kadar işin içinde menfaatleri olan belli bir grup olmadık ithamlar ve iftiralarla şahsımı eleştiriyordu.

Şimdi bana verecekleri bir cevap varsa; buyursunlar çıksınlar karşıma!

MAALESEF GENE HAKLI ÇIKTIM!

Tamamen popülistçe bir yaklaşımla İnönü Üniversitesi’ni sonunu düşünmeden BAL’a çıkarıp çaka satanlar, muhtemelen hafta sonu takım küme düşerken güneş gözlükleriyle ilkbaharın tadını çıkarıyordu.

Malatya’da Yeni Malatyaspor gerçeği varken, futbolda profesyonel bir ikinci takım projesi İnönü Üniversitesi’nin işi değildir. 130 milyon(trilyon) borcu olan Üniversite, birileri hava atacak diye her yıl 300-500 bin lirayı çöpe atamazdı. Sene başında bu işe hevesli olan Malatyagücü Kulübü bu işi üstlendi ama beceremedi.

Futbol hatalar oyunu ama 50 senede olmayacak hataları 1 yıla sığdırınca sonucu da böyle ağır oluyor. Her şeye rağmen orada forma giyen oyunculara, bir yıl boyunca emek harcayan teknik heyet ve varsa yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AH AZİZ ABİ AHH...

En çok da sevgili Aziz Yiğit’e üzülüyorum.

Aziz Abi, Aziz Kirve, Kaptan Aziz...

Futbolculuğundan spor yöneticiliğine kadar bu camiada kendi adıyla büyümüş biri, sırf futbol tutkusu ve sevgisi yüzünden sezon başından beri olmadık sıkıntılara göğüs gerdi.

Sağlık sorunları yaşadı, ailesinin, çevresinin ikazlarını kulak ardı yaptı, sadece Malatyalı gençler için varını yoğunu ortaya koydu.

Ancak futbolun terazisi öyle kefedeki ağırlığa göre adalet sağlamaz, iyi niyete bakmaz, kimseye acımaz, hatalara rağmen seni ligde tutmaz!

Pütürge Belediyespor’u kutluyorum!

1.Amatörde başarılı bir sezon geçirip, amatör finalinde Arguvan’ı geçerek buraya kadar bileklerinin hakkıyla gelen Pütürge Belediyespor’u yürekten kutluyorum. Arkasına belediye desteğini alan Pütürge Belediyespor’un, İstanbul’da hatırı sayılır Pütürgeli zengin iş adamlarını da işin içine çekmesi halinde önlerinin açık olduğunu belirtmek isterim. Daha şimdiden Malatya futboluna renk ve heyecan kattılar. Hocalarını, başkanlarını, sporcularını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

GÜNÜN SONUNDA...

Malatyalı gençlerin zor şartlarda mücadele edip küme düşmesine üzülürken, yine Malatyalı gençlerin azimle mücadele edip şampiyonluk yaşamalarına seviniyorum.

‘İyi ki haklı çıktım’ demiyorum ama benim fikirlerimin 3 sene gerisinden gelenlere de bir çift sözüm var:

“Akıllılar bir gün, geri kalmışlar bir asır sonra haklı çıkar.”

İnanıyorum, 2118 sizin yılınız olacak(!)