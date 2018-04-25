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Fatih Avcı Yazdı: Gördüğüm En Beceriksiz Yönetim!

Fatih Avcı Yazdı: Gördüğüm En Beceriksiz Yönetim!

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:18
Fatih Avcı Yazdı: Gördüğüm En Beceriksiz Yönetim!

Yeni Malatyaspor’u 4 yılda 2. Lig’den Süper Lig’e getireceksin, Malatya gibi zor bir şehirde 2 şampiyonluk yaşayacaksın ve hala insanlar sizi övgülerle değil, eleştirilerle anacak...

Şaka gibi.

Adil Gevrek yönetimi 15 yıllık gazetecilik geçmişimde gördüğüm en beceriksiz yönetim.

Neden mi?

Kulübü kötü yönettiklerinden, kirli para ilişkilerinden, kalitesiz futbolcu transferlerinden, tutarsız açıklamalarından dolayı değil, tamamen beceriksizliklerinden!

Daha net olsun diye yazıyorum.

Yeni Malatyaspor yönetimi yapamadıkları yüzünden değil, yapıp anlatamadıkları yüzünden beceriksiz!

Kadromuzdaki futbolcuların Süper Lig’de toplam maliyeti 65 milyon civarında. Buna peşinatlar, maç başları, yabancıların garanti maaşları dahil.

Şu ana kadar kulübümüz 50 milyon civarında bir ödeme yapmış oyunculara. Kalan borcumuz sezon sonuna kadar sadece 15 milyon civarında.

Yerli oyuncuların 25 maç başı ödenmiş sadece 5 maçları içeride. O da UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde 8 maça kadar bekletilebilir. Yabancı oyuncuların 7 maaşı ödenmiş son ayı da eklersek 3 maaşları içeride.

Beşiktaş maçı öncesi çıkan kriz sadece 1 primin ödenmemesi üzerine yaşandı. Yaklaşık 700 bin lira yüzünden.

İşte bunun için beceriksiz bir yönetimimiz var.

Dolar-Euro kurunun bunca arttığı bir dönemde, 4 büyüklerin 5.7 milyar borcu olduğu bir dönemde futbolcularına 50 milyonu ödemesine rağmen 700 bin lira yüzünden kriz yaşayan, denizi geçip derede boğulan bir yönetimimiz var!

Lütfen, ‘beceriksiz dedim’ diye başkan ve yönetimdekiler kırılmasın.

Çünkü borcunun yüzde 75’ini ödeyip, bunu gururla, övünçle söyleyip Türkiye’de örnek kulüp diye gösterileceklerine sadece yüzde 1’lik kısmı yüzünden kendisini Malatya tabiriyle ‘malamat’ eden kişilere beceriksiz denir.

EROL BULUT HAKLIYKEN HAKSIZ!

Yeni Malatyaspor’u her defasında nereden alıp nereye getirdiğini hatırlatmaya gerek yok. Ama Erol Bulut’un yaptığı açıklamalarla ilgili ciddi sorunları var.

Türkiye’de Fatih Terim de olsan Şenol Güneş de olsan her düşündüğü her yerde söyleyemezsin. Hocanın yaptığı bütün açıklamaların altına imzamı atarım. Tamamen aynı görüşteyim.

Ama sevgili hocam bunları kamuoyu önünde sesli düşünmeye devam edersen, insanlar seni başarılarınla değil cümlelerinle yargılamaya başlar.

İster yönetime, ister hakeme, ister futbolculara kime mesaj verirse versin fark etmez.

Her defasında kendisine zarar veriyor farkında değil.

Onun için;

Söz ola kese savaşı/ Söz ola kestire başı!

MURAT YILDIRIM ADAMDIR!

Murat Yıldırım’ın Ricardo Quaresma ile girdiği ikili mücadele olay oldu.

Attığı tekmenin değil twetin daha çok konuşulması ise sadece Türkiye’ye özgü.

Malatya’da çok futbolcu tanıdım.

Kimisiyle dost, kimisiyle arkadaş, kimisiyle kanlı bıçaklı ayrıldım.

Hepsi de mesleğimden dolayı kurduğum ilişkilerin neticesiydi.

Murat Yıldırım bu şehre gelmiş adam oğlu adamlardandır.

Ne attığı tekme ne de attığı twet art niyetlidir.

Yabancıların kıymetli olduğu ülkemizde ulusal medyanın hatta Malatyalı olduğunu söyleyen Ertem Şener’in bile Malatyalı Murat’tan değil de Portekizli Ricardo’dan yana tavır almasına şaşırmadım.

Malatya kamuoyunu Murat Yıldırım’a daha fazla sahip çıkmaya, Akhisar maçında arkasında durmaya davet ediyorum.

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORMalatyaAdil GevrekErol BulutMurat YıldırımErtem Şener
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