Fatih Avcı Yazdı : Belediye Başkanları Ve Spora Bakış Açıları!

Efsane Malatyaspor’dan Yeni Malatyaspor’a, tarihi İnönü Stadyumu’ndan Malatya Stadyumu’na geçiş süreci gibi Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesindeki başkan değişimleri de hızlı ve sansasyonel oldu.

Şehirlerin imar, estetik, kültür, sanat ve alt yapı alanlarında gelişmesi ne kadar önemliyse spor da bu dönüşümün bir parçasıdır.

Ülkemizde sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanının olması, Türk sporu için nasıl ki milat özelliği taşıyorsa şehrimizde de sporu seven belediye başkanlarının varlığı Malatya sporunu ileri taşıyacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde yaptırdığı 28 modern stadyum hiç şüphesiz spor tesisleşmesinde çığır açmıştır.

Şayet sporun içinden gelmeyen, sporu sevmeyen ve ondan anlamayan bir cumhurbaşkanımız olsaydı, bugünkü yatırımların %10’u dahi olmazdı.

Aynı konuyu yerele indirgediğimiz zaman bugünkü köşemde neler anlatmak istediğimi daha net anlayacaksınız.

Malatyaspor’un Yeni Malatyaspor’a dönüştürülme sürecinde, dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ciddi bir vizyon ortaya koymuş, önemli bir misyon üstenmiştir. Çakır spora olan ilgisini, futbola olan merakını gizlememiş ekonomik olarak Yeni Malatyaspor’u ciddi bir şekilde desteklemiştir.

Aynı şekilde Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevinden, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Hacı Uğur Polat da Yeşilyurt’taki görev sürecinde Yeşilyurt Belediyespor kulübü faaliyetleri kapsamında ve amatöre yardımlarıyla birlikte yaklaşık 10 milyonluk bir kaynak kullanmıştır. Yeşilyurt Belediyespor futbol takımının dışında Hacı başkanın spora aktardığı her kuruş yerini bulmuş, amacına ulaşmıştır. (Futbol takımındaki kötü süreçler tamamen Hacı başkanın dışında gelişmiştir)

Ahmet Çakır ve Hacı Uğur Polat’ın futbola ve spora sevgisi, onların bu alana eğilimleriyle net bir şekilde görülmüştür. Şimdilerde Hacı Uğur Polat’tan boşalan koltuk için adı geçen Mehmet Güner de eski bir amatör sporcudur. Yine futbolu ve sporcu çok seven bir isimdir. Bu isimlere, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları’nı katmak mümkündür.

Bugün Malatya’da spora, futbola ve amatör branşlara en ciddi katkıyı yapan bu belediye başkanlarıdır. Futbol oynamış, yönetmiş, konuşmuş ve yazmış biri olarak benim için bu isimler diğer politikacılardan her zaman bir adım önde olacaktır.

Aynı sahiplenmeyi spor camiası da gerçekleştirmelidir. Sporcusuna amatör oyuncusuna sahip çıkan belediye başkanları olduğu müddetçe şehrimizde spor tesisleşmesi ve spor potansiyeli doğru bir şekilde kanalize edilecektir.

Bu vesileyle Malatya sporuna yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha Ahmet Çakır’a ve Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyor, her ikisinin de yeni edindikleri misyon ve görevlerde başarılı olmasını diliyorum.