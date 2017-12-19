Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya 3 puan parolası ile çıktıklarını ifade ederek, “İlk yarı tam istediğim gibi oynadık. Ama ikinci yarı bazı arkadaşların da bireysel hataları ile gol yedik. 90 dakikaya baktığımız zaman iyi bir mücadele sergiledik. Takımımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi. Göreve geldikten sonra Fenerbahçe maçından sonra bir yükselişe geçtiklerini ifade eden Bulut, “Baskılı oynuyoruz, her zaman daha çok pozisyona giriyoruz ama o gol pozisyonlarını gole çeviremiyoruz. Bu maç 2-1 bitti ama 3-1 yada 4-1’de bitebilirdi” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ