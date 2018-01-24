FAKÜLTEDEN SPOR BASININA ZİYARET!

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Şubesi’nde gerçekleşen ziyarette, spor gazetecileri ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri yer aldı. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Cemal Gündoğdu ve Engellilerde Egzersiz Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ilkım’ın katıldığı ziyarette konuşan ASGD Başkanı Fatih Avcı, “İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin, fakülteleşme sürecinde Cemal hocanın ciddi emekleri var. Biz bu anlamda ona ve ekibine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Malatya sporuna hem yönetici hem antrenör beden eğitimi öğretmeni olarak eğitmenlik yapacak düzeyde öğrenciler yetiştirecek düzeye gelmesini arzu ediyoruz. Bölgenin ve Türkiye’nin en önemli spor bilimleri fakültelerinden bir tanesi olmasını temenni ediyoruz. Bu noktada yapılan çalışmalar umut verici. Avrupa birliği ile yapılan önemli projeler var. Yurtdışındaki üniversitelerle yürütülen çalışmalar var. Bütün bunlar spor bilimleri fakültesinin sadece Malatya ile sınır olmadığını gösteriyor. Çok iyi ekibe sahipler. Cemal hocaya ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum. Bu anlamda fakültemizin spor camiasıyla daha iç içe olmasını temenni ediyoruz.” Dedi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Cemal Gündoğdu ise, “Anadolu Spor Gazetecileri Derneği olarak güzel çalışmalarınızı yazılı ve görsel medyada spor bilimleri fakültesi olarak yakından takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bizler spor medyasını yok göremeyiz. Bizler spor hizmeti veren kamu kurumlarıyız. Aynı zamanda kamu adına eğitim hizmeti veriyoruz. Ülkemize eğitimciler yetiştiriyoruz. Spor bilimleri fakültesi İnönü Üniversitesi bünyesinde 1992 yılında kurulan bir okuldur. Eğitim fakültesi bünyesinde kurulduk. Belli bir süre sonra Beden Eğitimi Spor Yüksel Okulu olduk. Şuan da bünyemizde 4 tane bölümümüz mevcut. Fakülte olduktan sonra da beşinci bölümümüzü aktif hale getirdik. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretmen yetiştiriyoruz. Spor yöneticiliği bölümünde yönetici yetiştiriyoruz. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitim bölümünde yine bölümle alakalı öğretmenlerimizi yetiştiriyoruz. Uzman antrenörler yetiştiriyoruz. Lisansüstü programlarımız var. Hem yüksek lisans hem de doktora programlarımız var. Lisans programlarımızda bine yakın öğrencimiz var. Lisansüstü programlarımızda 120 dolayında öğrencimiz var. Buralarda artık amacımız akademisyen yetiştirmektir. Bu süreçleri ilerletirken işimiz sadece eğitici değil, üniversitenin spor faaliyetlerinin yürütülmesinde de çok etkin bir fakülteyiz. Yine görevlerimizden en önemlisi şudur; bizler ilin sporuna da katkı sunmak zorundayız. Görüşlerimizden, donanımlarımızdan var olan yeteneklerimizi ildeki sporun gelişimize mutlaka yansıtmak zorundayız. Sizler Malatya’da sporun gelişmesi adına çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bu ilde spor yaygınlaşacaksa, spor adına bir kültür oluşacaksa buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi medyadır. Sizler medyayı temsilen görevinizi çok etkili şekilde yapıyorsunuz. Dolayısıyla bizler derneklerle mutlaka bir koordinasyon içerisine girmek zorundayız. Bizler birlikteysek güçlüyüz. Şimdiye kadar da bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.