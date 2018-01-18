FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ!

3 Ocak’tan beri Antalya/Belek’te bulunan Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor. Devre arası transferinde istenilen isimleri kadrosuna katmakta zorluk yaşayan sarı kırmızılı takımda işler yine mevcut kadrodaki oyuncuların üzerlerine kaldı. Bir stoper, orta saha ve forvet takviyesi konusunda Erol Bulut’un raporlarına rağmen harekete geçmekte geç kalan yönetim, Osmanlıspor maçına yeni bir transferi henüz yetiştirmedi.

Ligin ikinci yarısına Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçıyla başlayacak temsilcimizde, yeni transferlerden umudunu kesen teknik direktör Erol Bulut, takımını eski formata döndürecek. Rahman Buğra dışında sakat ve cezalının olmadığı sarı kırmızılı takımda, ideal kadro Osmanlı maçında sahada olacak. Futbolcuların maç konsantrasyonunu bozmamak için yapılacak yeni transferler kim olursa olsun maç kadrosuna almayı düşünmediği öğrenilen Bulut, yine üçlü orta saha ve on numarasız sistemle kontrollü futbolu tercih edecek. Ligin ilk maçında Osmanlıspor’u 3 – 1 mağlup eden ancak başkent temsilcisine kupada diş geçiremeyen Yeni Malatyaspor, zorlu sınav için yarın Ankara’ya gidecek.