Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde rakip filelere gol gönderemezken rakip ağları 10 kez havalandırdı. Deplasmandaki ilk iki maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonra oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda attığı son iki golün asisti Adem Büyük'ten gelirken, son üç golün ikisinde Khalid Boutaib'in imzası var.

İÇ SAHADA KÖTÜ PERFORMANS!

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon maçlarında 4.2 ortalama ile en fazla gol olan takım Alanyaspor. Turuncu-lacivertliler, 61 ile 75'inci dakikalar arasında ligin en çok gol bulan iki takımından biriyken, Yeni Malatyaspor ise yüzde olarak bu aralıkta ligin en yüksek gol atma yüzdesine sahip. Bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, iç sahada en az puan toplayan takım. Antalya temsilcisi, iç sahada oynadığı son 11 maçta kalesinde 22 gol gördü. Bu sezon ligde mücadele eden 18 ekip arasında akan oyunda en fazla gol bulan takım Alanyaspor.

VAGNER LOVE’A DİKKAT!

İlk 11 hafta itibarıyla rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken takım Alanyaspor olurken; oyuncular arasında bu kategorinin zirvesinde Vagner Love yer alıyor. Brezilyalı oyuncu ligde şu ana kadar en fazla çalım atan ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu konumunda. Yeni Malatyaspor ise rakip kaleye en az isabetli şut gönderen ekip. İlk 11 haftada ligin topla en az oynayan ikinci takımı olan Alanyaspor, öte yandan Galatasaray'ın ardından rakip filelere en fazla gol gönderen ekip konumunda.

ÖMER ALİ DELİBAŞ