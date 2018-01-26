E.Yeni Malatyaspor,Sivasspor’u ağırlayacak 

Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada çalışan sarı kırmızılılar 3 puan hedefliyor.



Levent Doğandemir: “İnşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz”

Yapılan antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Doğandemir, “Hafta boyunca büyük bir ciddiyetle çocuklarımız hazırlandılar. Hepsi bulundukları konumun bilinci içerisindeler. Murat hocanın nezaretinde hepsiyle yakından ilgilendik. Yarınki Sivasspor maçından inşallah 3 puan alarak yolumuza devam edeceğiz. Öte yandan başta U17-U19 ligleri olmak şuan gelişim liglerinde maçlara bir ay ara verildi. Çocuklarımız antrenmanlarına ara vermeden devam edecek. Altyapıda şuan herşey yolunda gidiyor. Oyuncu seçmeleri sürüyor. U14,U15,U16, U17 ve U19 gruplarına daha önceden tespit ettiğimiz isimleri izliyoruz. Çevremizdeki antrenörlerin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve bölge antrenörleriyle görüşerek yetenekli futbolcuları Malatya’ya getirerek tesislerimizde konaklatıp seçmelere alıyoruz. Amacımız geleceğin futbolcularını Yeni Malatyaspor altyapısına kazandırmak.” diye konuştu.



