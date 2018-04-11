Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

E.YENİ MALATYASPOR’DAN OYNAMA PLANI

Süper Lig’in 29. haftasında A.Alanyaspor’u ağılayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

E.YENİ MALATYASPOR’DAN OYNAMA PLANI

Süper Lig’in 29. haftasında A.Alanyaspor’u ağılayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:56
E.YENİ MALATYASPOR’DAN OYNAMA PLANI

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde taktik bir çalışma yapan sarı-kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmazken, belinde ağrı bulunan Nacer Barazite ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise taktik çift kale maç oynandı. Çift kalede geçen haftaki Başakşehir maçının kadrosundan farklı olarak sadece Azubuike’yi Rahman’ın yerine kadroya monte ederek, Alanyaspor müsabakasında sahada oynanacak taktik anlayışı uygulatan Bulut, oyuna sık sık müdahale ederek uyarılarda bulundu.

Alanyaspor karşısında açık ve baskılı oynayacaklarını futbolcularına anlatan Bulut’un, orta saha oyuncularına önde baskı kurmaları talimatı verdiği belirtildi.Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutBaşakşehir MaçıEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tom: “Boluspor maçında ağrılarımdan dolayı oynayamadım”
Tom: “Boluspor maçında ağrılarımdan dolayı oynayamadım”
Muammer Sürmeli: “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”
Muammer Sürmeli: “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”
Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings
Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim