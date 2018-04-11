E.YENİ MALATYASPOR’DAN OYNAMA PLANI

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde taktik bir çalışma yapan sarı-kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmazken, belinde ağrı bulunan Nacer Barazite ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise taktik çift kale maç oynandı. Çift kalede geçen haftaki Başakşehir maçının kadrosundan farklı olarak sadece Azubuike’yi Rahman’ın yerine kadroya monte ederek, Alanyaspor müsabakasında sahada oynanacak taktik anlayışı uygulatan Bulut, oyuna sık sık müdahale ederek uyarılarda bulundu.

Alanyaspor karşısında açık ve baskılı oynayacaklarını futbolcularına anlatan Bulut’un, orta saha oyuncularına önde baskı kurmaları talimatı verdiği belirtildi.Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com