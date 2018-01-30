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E.Yeni Malatyaspor’da transfer atağı 

Süper Lig’de geride kalan 19 haftalık süreçte topladığı 26 puanla beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, yarın gece sona erecek transfer döneminde 1 forvet transferi daha yapmak için adeta zamanla yarışıyor. 

E.Yeni Malatyaspor’da transfer atağı 

Süper Lig’de geride kalan 19 haftalık süreçte topladığı 26 puanla beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, yarın gece sona erecek transfer döneminde 1 forvet transferi daha yapmak için adeta zamanla yarışıyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 16:57
E.Yeni Malatyaspor’da transfer atağı 

FIFA tarafından 28 gün süre verilen ara transfer dönemi yarın gece yarısı sona erecek. Süper Lig ekibi E.Y. Malatyaspor transferi sessiz geçirirken, sarı-kırmızılı yönetim geleceğe yatırım amacıyla alınan 3 genç futbolcu dışında sadece Brezilyalı Doria’yı kadrosuna katabildi.


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir kez daha yönetime mesaj göndererek, “En az 3 ya da 4 oyuncu almamız gerekiyordu, ancak yönetim sadece 1 transfer yaptı” dedi.
Devre arasında tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan’ı kaybeden, dün de golcü oyuncusu Turgut Doğan Şahin ve defans oyuncusu Murat Akça ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, buna karşın kadrosuna sadece 1 futbolcu dahil edebildi.
Camianın ve Erol Bulut’un transfer talebine rağmen süreci ağırdan alan Malatya yönetimi, son dakikada bir forvet transferiyle bu beklentiye cevap vermeye hazırlanıyor.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in Erol Bulut’un da çok istediği forvet oyuncusunu alabilmek için yoğun bir uğraş verdiği öğrenildi. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
E.Yeni Malatyaspor’TransferEvkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
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