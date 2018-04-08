E.Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'de geride kalan 28 hafta itibariyle 37 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir yenilgisiyle düşme hattıyla arasındaki puan farkını açamayınca gözler bu hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Gelecek hafta evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Godson Azubuike dışında eksik bulunmuyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmada morallerin bozuk olduğu belirtilirken, futbolcuların yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladıkları ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.