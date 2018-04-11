E.YENİ MALATYASPOR’A DESTEK

Cumartesi günü sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürerken, yapılan antrenmanı ziyaret eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi takıma moral verdi.

Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla tek tek tokalaşarak bir süre sohbet eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi yöneticileri, A.Alanyaspor müsabakasında takıma başarılar diledi.Teknik Direktör Erol ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, millet olarak şehit ve gazilere minnettar olduklarını ifade etti.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi yöneticileri ziyaretin sonunda sarı-kırmızılı oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. busabahmalatya.com