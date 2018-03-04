E.YENİ MALATYASPOR U14 SAHASINDA GALİP GELDİ

Spor Toto Gelişim Ligi U14 kategorisi 21. hafta müsabakasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı, Mehmet Taştan (2) ve Mushap’ın attığı gollerle müsabakayı 3-2 galip tamamladı.

Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle puanını 37 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Evkur Yeni Malatyaspor U14 takımı önümüzdeki hafta lig lideri Trabzonspor ile karşılaşacak.



"Bu galibiyet de bize çok şey katacaktır"

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Antrenörü Tuncay Selçuk maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Takımımın ortaya koyduğu güçlü ve iyi oyun çok önemli. Tabi daha da önemlisi oyuncularımdaki gelişimin hızlı bir şekilde sürmesidir. Tohum ve meyve olmayan ağaç sadece odundur. Her hafta daha çok üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Şuan geldiğimiz nokta da yeterli değil, daha fazla kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.