E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Yapılan son antrenmana belinden sakat olan Nacer Barazite ve hafif sakatlığı bulunan Sincere Seth katılmadı. Bu oyunculardan Barazite’nin A. Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kazanmaları gereken bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi. Alanya maçının alt sıralardaki şekillenme bakımından büyük önem taşıdığını belirten Bulut, “Alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyorum” dedi.

Daha sonra taktik ağırlık bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de saha kenarından bir süre takip etti.busabahmalatya.com