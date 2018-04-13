Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109455
ALTIN
177.093
DOLAR
4.0878
STERLİN
5.8280
EURO
5.0403

E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

13 Nisan 2018 Cuma 17:44
E.YENİ MALATYASPOR, MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Yapılan son antrenmana belinden sakat olan Nacer Barazite ve hafif sakatlığı bulunan Sincere Seth katılmadı. Bu oyunculardan Barazite’nin A. Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kazanmaları gereken bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi. Alanya maçının alt sıralardaki şekillenme bakımından büyük önem taşıdığını belirten Bulut, “Alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyorum” dedi.

Daha sonra taktik ağırlık bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de saha kenarından bir süre takip etti.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 13.04.2018 17:57
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Ile Karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor MaçıAytemiz Alanyaspor Ile Karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor HazırlıklarıEvkur Yeni MalatyasporAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1967 Trabzonsporlular Derneği, Ahmet Ağaoğlu ve yönetim ziyaret etti
1967 Trabzonsporlular Derneği, Ahmet Ağaoğlu ve yönetim ziyaret etti
EVKUR YENİ MALATYASPORLU 7 TARAFTARA...
EVKUR YENİ MALATYASPORLU 7 TARAFTARA...
Karesispor’da hedef Samsun BŞB Anakent
Karesispor’da hedef Samsun BŞB Anakent

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim