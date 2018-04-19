Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
111892
ALTIN
174.667
DOLAR
4.0287
STERLİN
5.7380
EURO
4.9878

E.Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a Konuk Olacak

E.Yeni Malatyaspor, ligin 30. haftasında Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

E.Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a Konuk Olacak

E.Yeni Malatyaspor, ligin 30. haftasında Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:51
E.Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a Konuk Olacak

U21 Ligi’nde açık ara lider durumda bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almayı planlayan Malatya alt yapısında hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, hafta sonu oynayacakları rakipleri Beşiktaş’ın Türkiye’nin sayılı alt yapılarından birisi olduğunu söyledi.

Geçen hafta aldıkları Alanyaspor galibiyetiyle 3 puan hasretlerine son verdiklerini belirten Uçkun, “Yeni Malatyaspor olarak bizim misyonumuz belli, A takıma başarıyla hizmet edecek futbolcular yetiştirmek. Bu anlamda son önemlerde hem sportif, hem de tesisleşme anlamında yakaladığımız yükseliş bizi belli bir seviyeye getirdi. İnşallah bunu daha ileri seviyelere taşırız. Tabi saha sonuçlarının bizim açımızdan hiçbir öneminin olmadığını söylemekle beraber, bazen futbolcuların skorla da yaptığı işe daha iyi motive olduğu bir gerçek. Bu sene ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig’de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen hafta almış olduğumuz galibiyetten sonra bu hafta da zorlu bir maça çıkacağız. Önemli bir puan farkıyla lider durumda bulunan Beşiktaş’tan ligin ilk yarısında olduğu gibi yine puan almak için sahaya çıkacağız. Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 19.04.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
E.Yeni MalatyasporBeşiktaş Deplasmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor'un yeni stadı göz kamaştırıyor
Yeni Malatyaspor'un yeni stadı göz kamaştırıyor
Ali Ravcı Konuştu 
Ali Ravcı Konuştu 
Tecrübelerini Gençlere Aktaracak
Tecrübelerini Gençlere Aktaracak

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim