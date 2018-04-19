E.Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a Konuk Olacak

U21 Ligi’nde açık ara lider durumda bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almayı planlayan Malatya alt yapısında hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor. Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, hafta sonu oynayacakları rakipleri Beşiktaş’ın Türkiye’nin sayılı alt yapılarından birisi olduğunu söyledi.

Geçen hafta aldıkları Alanyaspor galibiyetiyle 3 puan hasretlerine son verdiklerini belirten Uçkun, “Yeni Malatyaspor olarak bizim misyonumuz belli, A takıma başarıyla hizmet edecek futbolcular yetiştirmek. Bu anlamda son önemlerde hem sportif, hem de tesisleşme anlamında yakaladığımız yükseliş bizi belli bir seviyeye getirdi. İnşallah bunu daha ileri seviyelere taşırız. Tabi saha sonuçlarının bizim açımızdan hiçbir öneminin olmadığını söylemekle beraber, bazen futbolcuların skorla da yaptığı işe daha iyi motive olduğu bir gerçek. Bu sene ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig’de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen hafta almış olduğumuz galibiyetten sonra bu hafta da zorlu bir maça çıkacağız. Önemli bir puan farkıyla lider durumda bulunan Beşiktaş’tan ligin ilk yarısında olduğu gibi yine puan almak için sahaya çıkacağız. Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com