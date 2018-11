E.Y. Malatyaspor’da hedef 'Avrupa'

Teknik heyet ve futbolcuları Trabzonspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı tebrik eden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Aziz Yalçınkaya, “Bu hafta Trabzonspor’a karşı takımımız güzel bir performans ortaya koydu. Trabzonspor’u güzel bir futbolla 5-0 mağlup ettik. Takımımız her geçen gün üzerine katarak yoluna devam ediyor. İyi işler yapıyoruz. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız büyük emek veriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Her şeyden önce kulüp başkanımız Adil Gevrek büyük emekler veriyor. Biz bir aileyiz, ekibiz. Dört yıldır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, güzel işlerde yaptık” dedi.

Kulüp televizyonunda açıklamada bulunan Yalçınkaya, Malatya’da bir dönem unutulan futbolu yeniden canlandırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Spor Toto 1.Lig’de şampiyon olduk. Spor Toto Süper Lig’de ilk senemizde kaldık. Şu anda da her şey iyi gidiyor. Daha iyi şeyler olacak. Yapacağımız daha çok şey var.”

Göreve başladıklarında ne yapabileceklerini tartıştıklarını dile getiren Yalçınkaya, “Biz para verecek yönetim oluşturmak için yola çıktık. Belirli bir rakam alındı ve biz bu paraları hibe ettik. Malatyaspor’un hiçbir kuruşunu yönetim olarak kullanmadık. Her şeyi kendi cebimizden yaptık. Taraftarlarımızın otobüs ihtiyaçları da dahil her şeye yetişmeye çalıştık. Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olduğumuz yılda 11.5 trilyon bütçenin 5.5 trilyonu yönetim olarak kendi cebimizden karşıladık ve hibe ettik. Başka takımlar yüksek bütçelerle şampiyon olamadılar” diye konuştu.

İlk yönetimi oluşturduklarında para verecek yönetici bulamadıklarını anlatan Aziz Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı insanlar, ‘kafalarına göre yönetim oluşturdular’ diyorlar. Biz, ‘her asil üye 100 bin TL verecek’ dedik. Bunu da hibe edecek. Bu paraları duyanlar, spor kulübünü basamak olarak kullananlar bir anda ortadan kayboldu. Belki insanların parası var ama yüreği yok. Biz Malatyalıyız, Malatyaspor için bir şey yapacaksak fedakarlık yapmak lazım. Her sene 100 bin TL verdik ve hibe ettik. Bu paraları verecek insanları zor bulduk ama oluşturduk. Yönetimi oluşturduk. Ben 40 yıldır Malatyaspor taraftarıydım. Bütün maçlara giden insanlardan biriyim, halende öyle.”



“İçim acıyordu”

Yalçınkaya, göreve geldiklerinde kulüp aracının yolda benzininin bittiği durumlarda olduklarını dile getirerek, “50 senelik tesis var. Tesis yok, altyapı yok. U21’de çocuklar beton üzerinde futbol oynuyorlardı. İçim acıyordu. Tesis yok, stat yok, yeni yapılıyor. Stadın yapılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Antrenman sahaları yoktu. Belediyenin de desteğiyle iki saha yaptık. Malatyaspor’da nereden nerelere geldik. Bugüne kadar çıkıp anlatmadık. Başkanımızda mütevazi bir insan” dedi.



“Takımımızın ürünlerini alıp, takımımıza sahip çıksınlar”

E.Y. Malatyaspor’un ürünlerinin satıldığı mağazanın oluşturulması için taraftarlardan gelen talebi gerçekleştirdiklerini kaydeden İkinci Başkan Yalçınkaya, “Taraftarlarımızın bir talebi vardı. Yönetim olarak görüştük önce merkezde ardından da AVM’de bir store açtık. Tabii ki çok eksiklerimiz var. İnternet üzerinden satışlarımız var. Geçen başkanımız forma aldı, parasını vererek aldı. Mükemmel hale getirmenin çalışması içerisindeyiz. Takımımızın giydiği lisanslı ürünleri satıyoruz. Taraftarlarımıza çağrıda bulunuyoruz, takımımızın ürünlerini alıp, takımımıza sahip çıksınlar. Maddiyat çok önemli. Muhakkak desteğe ihtiyacımız var. İstanbul’da LED reklamları aldık. Hem hemşehrilerimizi onure ediyoruz hem de firmaların canlı yayında reklamları oluyor. Takıma da destek sağlanmış oluyor” şeklinde konuştu.

Geçen sezon Bursaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası kulüp başkanı Adil Gevrek aleyhine yapılan söylemleri hak etmediklerini anlatan Aziz Yalçınkaya, “Adil başkan bunları hak etmedi. Bu şehirde futbol unutulmuşken Adil Gevrek bizden daha çok emek verdi. Takımı alıp nerelerden nereye getirdi. İşimizden, ailemizden ödün verip, takımımız için çalışıyoruz. Aileme de ‘ben her şeyi Malatyaspor için yapacağım’ dedim. Malatyaspor’u seviyorum, sevmezseniz hiçbir işi yapamazsınız” açıklamasında bulundu.

Takımın şu anda başarılı bir grafik ortaya koyduğunu dile getiren Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı, “Biz şu anda maç maç gidiyoruz. Önce UEFA Avrupa Ligi’ni düşünüyoruz. Ona göre eksiklerimiz varsa ikinci devre o eksikleri gidereceğiz. Hocasıyla, yönetimiyle bir aile olduk, herkes elinden geleni yapıyor. Borcu olmayan bir kulübüz. Muhakkak hedeflerimizde şampiyonluk olmalı, Bursaspor olduysa neden biz olmayalım” diye konuştu.



“İstanbul’da bir store çalışmamız var”

Yalçınkaya, İstanbul’da takımın ürünlerinin satılacağı bir store açacaklarının müjdesini vererek, şöyle konuştu:

“İstanbul’da bir store çalışmamız var. Esenler’de yeri buldum. Kira konusunda görüşmelerimiz var. Kısa süre içerisinde geri dönüş olacak. Esenler’de Dörtyol’da AVM girişinde güzel bir yer. İstanbul’daki taraftarlarımızın ürünleri bulabilecekler. Taraftarlarımız da bize sahip çıkıyorlar. Ürünleri alıp, stada geliyorlar. Biraz daha stadı dolduralım. Her şey çok güzel olacak.”