Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437

E.Y. MALATYASPOR, İLK 5’E GİRMEK İSTİYOR

Yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu müsabakayı kazanarak ligi ilk 5 takım arasında tamamlamak istiyor.

E.Y. MALATYASPOR, İLK 5’E GİRMEK İSTİYOR

Yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu müsabakayı kazanarak ligi ilk 5 takım arasında tamamlamak istiyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:41
E.Y. MALATYASPOR, İLK 5’E GİRMEK İSTİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 28. haftanın açılış maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının Malatya’daki hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.
Saat 14.00’de Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Godson Azubuike katılmadı. Azubuike’nin yarın oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, puan yada puanlar almaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, herkesten daha fazla özveri göstermesini istedi.Taktik ağırlıklı çift kale maç şeklinde geçen antrenman, kanat organizasyonlarıyla son buldu.

Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından akşam uçağıyla İstanbul’a gitti. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Adebayor ve Mevlit Erdinç’in attığı gollerle Başakşehir 2-0 kazanmıştı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporMedipol BaşakşehirGodson AzubuikeAzubuikeBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Le Guen: "Sow ilk 11’e girecek durumda değil"
Le Guen: "Sow ilk 11’e girecek durumda değil"
Samsunspor’da kayyum kümede kalma formülünü açıkladı
Samsunspor’da kayyum kümede kalma formülünü açıkladı
Atiker Konyaspor teknik heyeti ve oyuncuları kahvaltıda bir araya geldi
Atiker Konyaspor teknik heyeti ve oyuncuları kahvaltıda bir araya geldi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim