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 E.Y. Malatyaspor Antalya’ya gitti 

Süper Lig’in 20. haftasında cumartesi günü 16.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya’daki son çalışmasını yaparak akşam saatlerinde uçakla Elazığ’dan Ankara aktarmalı olarak Antalya’ya gitti. 

 E.Y. Malatyaspor Antalya’ya gitti 

Süper Lig’in 20. haftasında cumartesi günü 16.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya’daki son çalışmasını yaparak akşam saatlerinde uçakla Elazığ’dan Ankara aktarmalı olarak Antalya’ya gitti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 17:39
 E.Y. Malatyaspor Antalya’ya gitti 

Çalışmalarını Nurettin Soykan Tesislerinde taktik bir antrenmanı yaparak geçiren sarı kırmızılılarda sarı kart cezalısı Azubuike ve sakatlığı henüz tam olarak iyileşmeyen Dia’nın Antalya kafilesine dahil edilmediği belirtildi.
Yapılan son antrenmanda Antalya maçının ilk on birini şekillendiren Erol Bulut’un taktik çift kale maçta orta alanda Aytaç Kara, Murat Yıldırım ve Sadio Diallo’ya şans verdiği görüldü.
Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının son çalışmasını yarın Antalya’da yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.
Antalya maçını değerlendiren Teknik Direktör Erol Bulut, rakiplerinin şiddetle kazanma ihtiyacıyla karşılarına çıkacağını, bu anlamda maçın çok zor geçeceğini ifade etti.

“Oradan 3 puanla dönmek istiyoruz”
Akdeniz temsilcisinde zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Bulut, “Ligde kolay maç olmadığını her hafta söylüyorum. Bizim de aşağılardan kopmak için önümüzde kazanmamız gerek bir müsabaka var. Tabi Antalyaspor’un durumuna bakıldığında şiddetle kazanma ihtiyacıyla karşımıza çıkacakları net bir şekilde ortada. Transferde yasakları var, ancak kadro kaliteleri zaten iyi düzeyde. Bizde bu bilinçle bu karşılaşmaya çıkacağız. Oradan 3 puanla dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’in 20. HaftasıAntalyasporEvkur Yeni Malatyaspor
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