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Evren evine döndü!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde 44 Malatyaspor ile yaşadığı başarılı çıkıştan sonra alt yapılarda görev alan Malatyalı teknik direktör Mahmut Evren, bir dönem formasını da giydiği memleketi Pütürge Belediyespor’un başına geçti. Tecrübeli teknik adam BAL’da 5 maçta 0 çeken Pütürge Belediyespor ile Kahta deplasmanındaki ilk maçta kulübede olacak.

Evren evine döndü!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde 44 Malatyaspor ile yaşadığı başarılı çıkıştan sonra alt yapılarda görev alan Malatyalı teknik direktör Mahmut Evren, bir dönem formasını da giydiği memleketi Pütürge Belediyespor’un başına geçti. Tecrübeli teknik adam BAL’da 5 maçta 0 çeken Pütürge Belediyespor ile Kahta deplasmanındaki ilk maçta kulübede olacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:15
Evren evine döndü!

BAL 2. Grup takımlarından Pütürge Belediyespor, takımın başına Mahmut Evren’in getirildiği açıkladı. Sezona iyi başlayamayan ve geride kalan 5 haftayı puansız kapatan Pütürge Belediyespor’da üst üste erken değişiklikler yaşanmaya başladı. Sezona Nihat Bayındır ile başlayan yeşil beyazlılar, alınan kötü sonuçlar ve sıkıntıların ardından takımın başına sportif direktör İsmail Karaman’ı getirdi. Kötü sonuçlara bir türlü ‘dur’ diyemeyen Pütürge Belediyespor, Elbistan Belediyespor maçında alınan mağlubiyetin ardından takımın başına BAL’ı yakından tanıyan Mahmut Evren’i getirdi.

BAL’I ÇOK İYİ BİLİYOR

Kariyerinde daha önce Orduzuspor, 44 Malatyaspor, Küçükçekmecespor, Sanayispor, Polat Belediyespor takımlarını çalıştıran Evren, son olarak Yeni Malatyaspor U17 takımının teknik sorumluluğu görevini üstlendi.  44 Malatyaspor ile BAL’da önemli bir başarı yakalayan ve takımı Play-off’a taşıyan Evren, ligi yakından tanıyan bir teknik adam olarak dikkat çekiyor. Pütürge Belediyespor’da daha önce futbolcuyken forma giyen Evren, takımının 6. haftadaki Kahta maçında kenar kulübede olacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
BÖLGESEL AMATÖR FUTBOL LİGİMalatyalı Teknik Direktör Mahmut Evren
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