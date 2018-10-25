Evren evine döndü!

BAL 2. Grup takımlarından Pütürge Belediyespor, takımın başına Mahmut Evren’in getirildiği açıkladı. Sezona iyi başlayamayan ve geride kalan 5 haftayı puansız kapatan Pütürge Belediyespor’da üst üste erken değişiklikler yaşanmaya başladı. Sezona Nihat Bayındır ile başlayan yeşil beyazlılar, alınan kötü sonuçlar ve sıkıntıların ardından takımın başına sportif direktör İsmail Karaman’ı getirdi. Kötü sonuçlara bir türlü ‘dur’ diyemeyen Pütürge Belediyespor, Elbistan Belediyespor maçında alınan mağlubiyetin ardından takımın başına BAL’ı yakından tanıyan Mahmut Evren’i getirdi.

BAL’I ÇOK İYİ BİLİYOR

Kariyerinde daha önce Orduzuspor, 44 Malatyaspor, Küçükçekmecespor, Sanayispor, Polat Belediyespor takımlarını çalıştıran Evren, son olarak Yeni Malatyaspor U17 takımının teknik sorumluluğu görevini üstlendi. 44 Malatyaspor ile BAL’da önemli bir başarı yakalayan ve takımı Play-off’a taşıyan Evren, ligi yakından tanıyan bir teknik adam olarak dikkat çekiyor. Pütürge Belediyespor’da daha önce futbolcuyken forma giyen Evren, takımının 6. haftadaki Kahta maçında kenar kulübede olacak.