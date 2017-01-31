31 Ocak 2017 Salı

“Evlere şenlik penaltı”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kötü futbolla kaybedilen Samsunspor maçını değerlendirerek, maçın hakemine ateş püskürdü. Antalya’da yapılacak 10 günlük kamp hakkında da bilgiler veren Ali Ravcı, bu süreçte teknik heyetin çalışma olanakları bakımından Antalya’yı seçtiğini belirtti.

31 Ocak 2017 Salı 10:02
“Evlere şenlik penaltı”

TFF 1. Lig’in 19. haftasını Samsunspor yenilgiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası için verilecek arayı Antalya’da kampa yaparak değerlendirecek.  Samsunspor karşısında sezonun en farklı yenilgisini alan sarı-siyahlılarda ağızları bıçak açmazken, takım 2 günlük izne ayrıldı. Türkiye Kupası maçları için lige verilecek arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek olan temsilcimiz Denizlispor karşılaşmasının oynanacağı yerin netleşmesinin ardından maç programını da netleştirecek.

Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan kampın yeni transferlerin antrenman eksiklerinin giderilmesi için düşünüldüğü öğrenildi. Samsun yenilgisi ve Antalya kampıyla ilgili açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, aldıkları yenilginin hesapta olmayan bir kayıp olduğunu söyledi.

“PENALTI EVLERE ŞENLİK BİR PENALTIYDI”

Samsunspor deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını vurgulayan Ravcı, “Hakikaten takımımızı tanıyamadım. Bizim bu kadar kötü oynama lüksümüz yok. Sezonun en farklı yenilgisini aldık. Samsun da en farklı galibiyetini aldı. Ancak şunu da ifade etmek lazım ki, hakemin verdiği penaltı evlere şenlik bir penaltıydı. Penaltı verilir, verilir de bu kadar basitini ben ilk defa görüyorum. Bir takımın hakkı bu kadar kolay elinden alınmamalı. Yazıktır, biraz daha özveri. İnşallah bu yenilgi bizi kendimize getirir” diye konuştu.

“TEKNİK HEYETİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA”

Milli maç arasını kamp yaparak değerlendireceklerini de belirten Ravcı, “Biliyorsunuz bu hafta kupa maçları için lige ara veriliyor. Biz de bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Antalya’da bir kamp programı düşündük. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda bir kamp yeri ve programı belirledik. Asıl amacımız yeni oyuncuların var olan eksiklerini gidermek. Yaklaşık 10 gün sürecek kampımıza yeni transferlerimiz de dahil olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

 

HABER MERKEZİ
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