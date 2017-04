Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan Eren ve Ahmet, Eskişehirspor maçında kendi gerçek kimlikleri dışında bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

Bu hafta oyacakları Giresun maçını kazanarak, rakiplerin kendilerine daha fazla yaklaşmalarına izin vermeyeceklerini belirten Eren, “Eskişehirspor maçının zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Şampiyonluğa oynayan rakibimizi yenerek puan farkını artırıp, son haftalara daha avantajlı girmeyi istedik. Maça tutuk başladık. Penaltı pozisyonunda golü yedikten sonra takımın üzerinde mağlup duruma düşmüş olmanın verdiği bir stres vardı. Yediğimiz gole karşı cevap veremedik. Kaçırdığımız net pozisyonumuz var. Gol olsaydı her şey daha farklı olabilirdi ama tabi ki bu bir bahane değil, takım olarak biraz tutuk oynadık. Diğer haftalara göre biraz daha istediğimizi sahaya yansıtmakta aceleci davrandık. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve mağlup olduk. Puan tablosunda avantaj hala bizim elimizde, bu maçı unutup artık Giresunspor maçına odaklandık. Bu maçta puan ya da puanlar alıp, birbirleriyle oynayan rakiplerimiz ile tekrar puan farkımızı korumayı hedefliyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız Göztepe maçını da kazanarak avantajımızı sürdürmek istiyoruz. Bu hafta sonu oynanacak maçı kart cezası nedeniyle dışarıdan izleyeceğim ama bu saatten sonra kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Artık 6 hafta kaldı yerime görev alacak arkadaşlarım da en iyi performansı sergileyip galip geleceğimize inanıyorum” dedi.



Aras: “5 puanlık avantajımız ve kalan 6 haftamız var”

Evkur Yeni Malatyaspor forması altında ilk golünü atan Ahmet Aras ise yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz salı günü İnönü Stadı'nda oynanan maçta atmosfer çok güzeldi. Taraftarlarımızın ayaklarına sağlık, futbol için her şey uygundu. Tabi ki eğer galip gelmiş olsaydık büyük bir avantaj elde etmiş sayılacaktık ama olmadı. Şimdi geçmişe bir sünger çekip önümüze bakmamız gerekiyor. Henüz rakiplerimiz ile aramızda 5 puanlık bir avantajımız ve kalan 6 haftamız var. Taraftarımız bugüne kadar nasıl destek gösterdiyse bundan sonraki haftalarda da aynı şekilde bizlere destek göstereceklerdir. Kalan süreci en az puan kaybı ile kapatıp, önümüze bakmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda illaki bu tür kayıplar yaşanabilir. Hedefimizden hiçbir şekilde şaşmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“5-10 dakikalık süre içerisinde kolay kolay herkes gol atamaz”

Ahmet Aras, daha fazla süre alması halinde gol sayısının da artacağını belirterek, “Takımımızın kimliğini, çetin ceviz olduğumuzu açıkçası bu müsabakada sahaya yansıtamadık. Hatalarımızdan ders alıp takım kimliğimize bir an önce dönmemiz gerekiyor. Maç içerisinde bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Fırsatı bulup takım adına golü attım. 5-10 dakikalık süre içerisinde maçta kolay kolay herkes gol atamaz. Ama elimden geldiğince oynadıkça takımıza üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Öncelikle biz kaliteli bir takımız bu her şeyden daha önemli bir konudur. Önümüzde Giresunspor maçı var ve onlarda bu ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi diyebilirim. Deplasmana gideceğimiz maçta gerçek kimliğimizi ortaya koyup puan ya da puanlar alacağımıza, kalan haftaları da en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

İHA