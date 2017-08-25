İHA

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Sadio Diallo, yeni takımıyla birlikte Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenmana çıkmaya hazırlanırken, İnönü Üniversitesi’nde öğrenci olan vatandaşı Mamadou Samusi Diallo’nun sürpriz ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı.Takım otobüsünden inerken karşısında ortaokul arkadaşını gören Sadio Diallo, kısa süreli şaşkınlığın ardından ortaokuldan arkadaşı olan vatandaşıyla hasret giderdi.Sadio Diallo’nun Malatya’ya transfer olduğunu arkadaşlarından öğrendiği söyleyen Mamadou Samusi Diallo, onunla ortaokul yıllarından arkadaş olduklarını belirtti.İnönü Üniversitesi İnşaat Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu ve Sadio Diallo’yu 8 yıldır görmediğini ifade eden Mamadou Samusi Diallo, “Arkadaşımla 7-8 senedir görüşmüyoruz. Onu göreceği için heyecanlanıyorum. Ona burada okuduğumu ve 5 yıldır bu şehirde yaşadığımı söyleyeceğim. Okuldan arkadaşım Nurullah söyledi buraya transferini. O arkadaşıma yıllar önce Sadio’nun fotoğrafını gösterip arkadaşım olduğunu ve Fransa’da oynadığını söylemiştim. Biz o zaman hiç düşünmedik Malatyaspor’a transfer olacağını. Arkadaşım Nurullah bana onun formasını getirir misin demişti. Daha Nurullah transfer haberini görmüş ve bana link attı. Dedi ki, senin arkadaşın Malatya’ya gelmiş. Ben de ona, artık sana formanı verebilirim dedim. Bizim Gine’de herkes onu tanır. Çünkü küçüklüğünden beri hep futbol oynuyordu, çok da iyi oynuyordu. Şu anda milli takımda oynuyor, hatta onların bu ayın 30’unda maçları var. Kalitesi çok iyi bir futbolcu” diye konuştu.