Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92694
ALTIN
254.589
DOLAR
6.5509
STERLİN
8.4428
EURO
7.6480

Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’e milli davet

Evkur Yeni Malatyasporlu golcü futbolcu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın Malavi ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası maçının kadrosuna çağrıldı.

Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’e milli davet

Evkur Yeni Malatyasporlu golcü futbolcu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı’nın Malavi ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası maçının kadrosuna çağrıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:37
Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’e milli davet

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri kapsamında 8 Eylül’de Malavi ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon milli takımda iyi işler yapan Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib, Fas Milli Takımının kadrosuna çağrıldı.

Boutaib ile birlikte Türkiye’de forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar, Başakşehirli Manuel Da Costa ve Galatasaraylı Younes Belhanda’da çağrıldı.

Boutaib, sezonun sona ermesinin ardından formasını giydiği Fas Milli Takımı ile Rusya’da Fransa’nın şampiyonluğuyla sona eren 2018 Dünya Kupası’na katılmıştı. Dünya Kupası’nda grup aşamasında istediği sonucu alamayan Fas Milli Takımı elenmişti. Son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan Fas’ta takımın ilk golünü ise Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib kaydetmişti. Dünya kupasını 1 golle tamamlayan Boutaib, elemelerle birlikte toplamda 5 gole imza attı. Dünya kupasını 1 golle tamamlayan Faslı golcü, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig’de 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, Dünya Kupası Elemelerinde ise 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
SporEvkurYeni MalatyasporKhalid BoutaibMilli Davet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Nacer Barazite’nin sözleşmesi feshedildi
 Nacer Barazite’nin sözleşmesi feshedildi
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim