Evkur Yeni Malatyasporlu 7 taraftara 1 yıl men cezası verildi

Süper Lig’in 27. haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında kameralar tarafından tespit edilen 5 kişi ve sahaya giren 2 kişiye 1 yıl boyunca spor müsabakalarına giriş yasağı getirildi.

Malatya İl Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde maç seyretmeleri için emniyet olarak hassasiyet gösterileceği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde, aileleriyle birlikte spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde ekiplerimizce gerekli denetim ve kontroller yapılmaktadır. Bu bağlamda ilimizde 31/3/2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği müsabakasında; Oyun alanına giren (2) şahsa 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Yasak Alanlara Girme Başlıklı 16. Maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca Müsabaka sonunda stadyumda bulunan ve İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından kayıt edilen kamera görüntüleri incelenerek çözümlemeleri yapılmış ve hakaret içeren tezahüratta bulunduğu tespit edilen beş şahsın kimlik bilgileri paso lig sistemi üzerinden turnike log kayıtlarından tespit edilerek şahıslara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Hakaret içeren Tezahüratta Bulunma Başlıklı 14. Maddesinde yer alan ’Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde, münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında on beş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur’ hükmü gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu 7 şahsa 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18/3 maddesinde yer alan ’Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur.” hükmü, anılan kanunun 18/8 maddesinde yer alan ’spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” hükmü ve yine aynı kanunun 18/9 maddesinde yer alan ’yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.’ hükümleri çerçevesinde şahıslara 1 yıl süre ile seyirden men tedbiri uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun kapsamındaki uygulamalarımız devam edecektir."