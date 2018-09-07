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Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. 

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. 

07 Eylül 2018 Cuma 15:23
Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Sezon başlangıcında üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle, lige 13 futbolcuyla hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da sakat oyunculardan güzel haberler gelmeye başladı. Topuk Yaylası’ndaki kamp çalışmalarında sakatlanan ve ameliyat olan forvet oyuncusu Eren Tozlu takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Ömer Şişmanoğlu, Atiker Konyaspor karşılaşmasında 65.dakikada oyuna dahil olmuştu. Şişmanoğlu’nun Beşiktaş karşılaşmasına kadar tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Ligin ilk haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşma öncesi antrenmanda sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Atiker Konyaspor maçı öncesinde düz koşulara başlamıştı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Yıldırım’ın milli maç nedeniyle lige verilen arada takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor karşılaşmasında oyuna ikinci yarıda dahil olan Mitchell Donald dizinden sakatlanmıştı. Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Donald’ın Beşiktaş maçına kadar hazır olması bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçında tam kadro olup olmayacaklarına ilişkin, “Erkan Kaş uzun zamandır maç oynamadı. Hafta sonu bir hazırlık karşılaşması oynayarak, orada oynamayan arkadaşlarımızı görmüş olacağız. Muniru, Erkan ve Donald’ı oynatacağız. Beşiktaş maçında hazır şekildeyse birkaç futbolcumuzu değerlendireceğiz” dedi. busabahmalatya.com

İHA

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Yeni Malatyaspor
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