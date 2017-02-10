Antalya kampının dokuzuncu günü geride kalırken sarı-kırmızılı takımın iki önemli futbolcusu Dialiba ve Sadık ‘hazırız’ mesajı verdiler.



Dialiba: “Takıma yeni birilerinin katılması her zaman takımın enerjisini arttırır"

Eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydeden Dialiba, "Çok mutluyum, bir futbolcu için sağlık çok önemlidir. Yeniden sağlığıma kavuştuğum ve formumu bulduğum için çok mutluyum. Tabi takıma yeni birilerinin katılması her zaman takımın enerjisini arttırır. Bu arkadaşların da iyi enerjilerinin olduğunu düşünüyorum. Yeni oyuncular alındı. Bu transferler iyi transferler. Ama bütün gerçeği oynayacağımız maç ve maçın sonucunda yansıtacakları performans sonrasında göreceğiz" dedi.



"İstanbul’da oynayacak olmamıza rağmen evde oynayacağız"

Denizli müsabakasının İstanbul’da oynanacak olmasıyla ilgili de görüş bildiren Dialiba,"Aslında sahamız hiç iyi değildi ve bu da bizi olumsuz etkiliyordu. Ama İstanbul’da da çok sayıda Malatyalının yaşadığını biliyoruz. Biz şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Onların da maçımıza gelmesini, gelmeyenlerin de kalben desteklemesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda ciddi bir müsabakaya çıkıyoruz. Bu da önemli ve ciddi bir karakter ortaya koymalıyız. Oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz ve alacağımıza da inanıyoruz. Biz İstanbul’da oynayacak olmamıza rağmen evde oynayacağız. Biz bu yüzden oradaki bütün Malatyalıların maça gelmesini bekliyoruz. Orada da bir ev havası yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Çiftpınar: "Hepsi karakterli ve kaliteli futbolcular"

Savunmanın önemli ismi Sadık Çiftpınar ise ligde ilk devre mücadele eden takımının da kaliteli bir takım olduğunu, ancak yeni gelen oyuncularla birlikte daha kaliteli bir takım olduklarını ifade etti.

Yeni transferlerin katkı sağlayacaklarına inandığını belirten Çiftpınar, "Takımımıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Gerçekten hepsi çok karakterli ve kaliteli futbolcular. İkinci devrede alacağımız galibiyetlerde onların da çok büyük paylarının olacağına inanıyorum. Dediğim gibi zaten ilk devreden kalan takımımız çok kaliteli bir takımdı, 34 puan toplandık. İlk yarıya liderle kafa kafaya girdik. Şimdi ikinci yarıda yeni gelen arkadaşlarımızla beraber güzel bir takım olup, sahaya da performansımızı yansıtarak galibiyetler almak istiyoruz. Ben de sakalıktan yeni çıktım ve hazırım" diye konuştu.

İHA