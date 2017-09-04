04 Eylül 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Evkur Yeni Malatyaspor’da Reyes ve Veliton sesleri

Evkur Yeni Malatyaspor kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü yıldız Jose Antonio Reyes ve Kayserispor’dan ayrılan Veliton’u transfer etmek istiyor.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:26
Evkur Yeni Malatyaspor’da Reyes ve Veliton sesleri
Sarı-siyahlı yönetimin bu oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. 
Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 günlük bayram izninin ardından çalışmalarına yarın yeniden başlayacak. Ligde geride kalan 3 haftada hanesine 4 puan yazdıran sarı-siyahlılar, Milli takım arasını ve Kurban Bayram’ını birleştirerek 3 gün izin yaptı.
Kasımpaşa ile 11 Eylül Pazartesi günü oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ülkelerinin milli takımlarında bulunan Khalid ve Sadio’dan yoksun başlayacak olan Malatya temsilcisi, önümüzdeki hafta sonuna kadar çalışmalarına Malatya’da devam edecek.
Bu arada Doğu ekibinde transferde de hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir adı dünyaca ünlü golcü Jose Antonio Reyes ile anılan sarı-siyahlı ekibin, bu transferi gerçekleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Takıma yıldız futbolcu kazandırmak için görüşmelerini sürdüren kulüp başkanı Adil Gevrek’in, teknik direktör Sağlam’ın da ‘olur’unu alarak, Reyes için temaslara başladığı ifade ediliyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un ayrıca 8 Eylül tarihinde bitecek transfer döneminin son gününe kadar Kayserispor'dan ayrılan Veliton ile resmi sözleşme imzalamak için çabalayacağı iddia ediliyor. Galatasaray’ın bu oyuncu için aradan çıkmasıyla eli rahatlayan Malatya temsilcisinin golcü futbolcuya imza attırmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Sarı-siyahlı yönetimin transfer dönemi bitmeden en az 3 transfer daha yapacağı öğrenildi.
İHA
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