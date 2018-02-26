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EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA ÖZLEM SONA ERDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 haftalık galibiyet özlemi Kardemir Karabükspor karşısında son buldu. Karabükspor maçına kadar ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, haftalar sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldürdü.

EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA ÖZLEM SONA ERDİ

Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 haftalık galibiyet özlemi Kardemir Karabükspor karşısında son buldu. Karabükspor maçına kadar ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, haftalar sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldürdü.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 14:11
EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA ÖZLEM SONA ERDİ

23. haftada sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1’le geçen Evkur Yeni Malatyaspor’da haftalar sonra gelen galibiyetin sevinci yaşanıyor. Bu haftadan sonra zor bir fikstürle yola devam edecek Malatya ekibinde, alınan galibiyet ve 3 puanın yanı sıra, golcü Khalid Boutaib’in de 5 hafta aradan sonra golle tanışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.Evkur Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 31’e yükseltirken, puan tablosunda ise 9. sıraya yerleşti.



ATİKER KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA YARIN BAŞLANACAK
Bu arada sarı-kırmızılılarda 24. haftada deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları ise yarın başlayacak. Kardemir Karabükspor maçının ardından 1 gün izin verilen futbolcuların yarın Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.
 

Malatya temsilcisinde Karabükspor karşısında sarı kart gören Emanuel Dening cezalı duruma düşerken, cezalarından dolayı bu maçta forma giyemeyen Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçında formalarına tekrar kavuşacak.busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 26.02.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporEvkur Yeni Malatyaspor
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