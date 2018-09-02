Evkur Yeni Malatyaspor’da Konyaspor yenilgisi moralleri bozdu

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktör Ali Ravcı, Atiker Konyaspor maçında kötü oynadıklarını belirterek, “Kötü oynadık. Ama her şeye rağmen biz iyi bir takımız ve bunu telafi edeceğiz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 4. haftasında Atiker Konyaspor karşılaşmasında alınan 1-0’lık yenilginin üzüntüsü sürüyor. Bu mağlubiyetle ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktör Ali Ravcı, iyi bir takım olduklarını ve bu yenilgiyi telafi edeceklerine vurgu yaptı.

“Kötü oynamamıza rağmen rakipten daha çok pozisyonumuz vardı”

Ali Ravcı, sezona çok iyi başladıklarını ve Konya maçına kadar iyi bir performansla geldiklerini kaydederek, “Bu sezon herkes taktir eder ki iyi bir performans sergiliyoruz. Konya maçına kadar oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar ortada. Evet kabul ediyoruz, Konya maçında kötü oynadık. Ama her şeye rağmen biz iyi bir takımız ve bunu telafi edeceğiz. Kötü oynamamıza rağmen rakipten daha çok pozisyonumuz vardı. Bence o gün takım olarak kötüydük. Bir türlü o ahengimizi yakalayamadık” şeklinde konuştu.

“Aranın bize yarayacağı düşüncesindeyim”

Ravcı, lige verilecek milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, Beşiktaş maçına daha güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“4 haftalık periyodun ardından milli arayla biraz nefesleneceğiz. Tabii sezon başları biraz yorucu olur ama ilerleyen haftalarda tempo yavaş yavaş oturmaya başlar. Biz milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, Beşiktaş maçına daha güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Aranın bize yarayacağı düşüncesindeyim. Çünkü takımda sakat oyuncularımı vardı. Onların da dönmesiyle daha iyi olacağımıza inanıyorum.”