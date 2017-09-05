05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Evkur Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürüyor.

05 Eylül 2017 Salı 12:40
Evkur Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi
Bayramda 3 gün izin yapan sarı-siyahlılar, dün itibariyle yeniden toplanarak top başı yaptı. İnönü Stadı’nda futbolcularına hafif bir yenileme çalışması yaptıran Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, çalışmayı kısa tuttu. İdman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan deneyimli teknik adam, futbolcularına gevşememe uyarısında bulundu.
Süper Lig’in güçlü takımlardan oluşan zor bir lig olduğunu anlatan Sağlam, pazartesi günü oynayacakları Kasımpaşa müsabakasını kazanacak güçte olduklarını, bunu başarmanın yolunun da çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Sağlam’ın transfer rahatsızlığı
Bu arada antrenmandaki durgun hali dikkatlerden kaçmayan Sağlam’ın transfer döneminde son günlere girilirken henüz istediği oyuncuların yönetim tarafından alınmaması nedeniyle rahatsız olduğu öğrenildi.
Transferde sunduğu listeden oyuncu alınmayan Sağlam’ın 8 Eylül’de sona erecek transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala henüz herhangi bir gelişme yaşanmaması nedeniyle moralinin bozuk olduğu ifade ediliyor.
İHA
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