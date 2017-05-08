TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda son haftalarda yaşanan başarısız gidişat taraftarı üzse de başkan Gevrek, yaptığı açıklamada camiaya umut dağıttı. Süper Lig hedefinin çok uzaklarında olmadığını kaydeden Gevrek, "Biz güçlü ve büyük bir camiayız. Son haftalarda bir düşüş yaşadığımız görünen bir gerçek. Bu futbolun doğasında olan bir durumdur. Siz sezon başından itibaren ligi alıp sürklase eden, önüne geleni yenen kaç takım gördünüz. O yüzden bu tür düşüşler olabilir diye yorumlamamız lazım. Hem lig devam ediyor ve şu anda avantajlı olan iki takımdan birisiyiz. Futbolda ne yazık ki kötü neticeler, kötü süreçler olur, biz de başarısız sonuçlarla biraz bu psikolojiyi yaşadık. Ama ben bu sürecin geride kaldığını düşünüyorum. Allah’ın izniyle kalan maçlarımızda bize yarayacak skorları alıp, şampiyonluk coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Biz Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Çünkü biz camia olarak, şehir olarak bunu hak ediyoruz. Kırgınlıklar, dargınlıklar, üzüntüler geride kalacak. Bizim için yorucu ve yıpratıcı bir sezon oldu. Ama lig bittiğinde bunların hepsine değdi diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA