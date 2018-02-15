EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana sakatlığı süren Issiar Dia katılmadı. Baldırındaki 1. derece yırtıktan dolayı geçen hafta formasından uzak kalan golcü Khalid Boutaib ise antrenman sahasında bireysel bir çalışma yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Khalid’in yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı, ayağında ağrı başlamaması halinde ise cumartesi günü Bursa kafilesine dahil edileceği bildirildi.



Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanın başında futbolcularına kısa bir motivasyon konuşması yapan Erol Bulut, Bursaspor maçının ligde şuana kadar oynadıkları maçlar arasında en önemlisi olduğunu söyledi.

Son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarını telafi etme adına Bursa maçını mağlup olmadan geçmeleri gerektiğini vurgulayan Bulut, “Biz bu haftaya kadar buralara nasıl geldiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edebilecek kalitede bir takımız. Bursa maçı buğuna kadar oynadığımız maçlar arasından belki de en önemlisi. Bu önemli maçı kar hanemize yazdırmak bizim elimizde. Ben inanıyorum ki kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız halinde biz oradan 3 puanla döneriz” dedi.

Daha sonra Bursa maçında sahaya süreceği on biri belirleyerek yedeklerle taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıran Bulut, defans ve hücum futbolcularını ayrı ayrı çalıştırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 22. haftada oynayacağı müsabaka için cumartesi günü Bursa’ya gidecek.



