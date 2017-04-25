İnönü Stadı’nda, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Antrenman öncesi İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İrfan Buz, yaptığı açıklamada “Doğru bir stratejiyle orada puanımızı aldık” dedi.



“Çok önemli stratejik bir maçtı”

Giresun maçında puan almanın önemli bir olay olduğunu belirten Buz, “Yani öncelikle Giresun müsabakasına çıktık. Çok önemli stratejik bir maçtı. 2 mağlubiyetten sonra tabi bu negatif gidişatı durdurmak durumundasınız. Şunu da hatırlatalım biliyorsunuz, siz tabi basın olarak Giresun kendi sahasında iyi olan bir takım. 3. sırada 31 puanda içeride çok önemli puanlar almış vaziyette, bizim açımızdan strateji olarak çok önemli bir müsabakaydı. Tabi orada puanlar çıkarmak istedik. Öncelikle puan ondan sonra puanlar. Geriye düşmemize rağmen 1-1 bulduk. 1-1 den sonra kendi sahasında oynayan Giresun spor zaman zaman 90 dakikayı izlediğinizde sizlerde göreceksiniz çıkmadı. Kendi sahasında kendi seyircisi önünde 7 puandan bizi yendiği takdirde 4 puana düşürebilir. Fakat onlar da ofansif anlamda çıkmadı. Bizde şimdi 1 hafta evvel Eskişehir’de çok pozisyon vermiş bir takım olarak onun önlemini aldık. Doğru bir strateji ile orada puanımızı aldık. Şimdide Göztepe maçına hazırlanıyoruz” diye konuştu.



“Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz”

Göztepe müsabakasıyla ilgili de konuşan Buz, “Göztepe takımı gelecek bizlere biliyorsunuz saat 15:30 da oynuyoruz. Göztepe’nin talebi vardı, yarım saat evvel oynayalım diye çünkü uçakla ilgili sıkıntı var. Tabi ki biz misafirperver olduğumuz için burada tabi ki 15:30 da oynarız dedik. Çok önemli bir müsabaka her iki takım açısından bizde kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA