Evkur Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. 1 günlük iznin ardından bugün yeniden hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız’ın çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya kasığından sakatlığı bulunan Brezilyalı Gilberto katılmadı. Antrenman öncesi takımını saha ortasında toplayarak kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, maç haftasına girdiklerini ve oldukça önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini kaydetti. Bulut, son maçlarda yapılan hatalar konusunda da futbolcularına uyarılarda bulundu. Antrenman dayanıklılık ve pas çalışmasıyla başlarken, taktik çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.