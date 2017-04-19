19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Evkur Yeni Malatyaspor’da fatura ağır

TFF 1. Lig’de üst sıraları ilgilendiren maçta Eskişehirspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmazken, maçın faturası ağır oldu.

19 Nisan 2017 Çarşamba 12:42
Evkur Yeni Malatyaspor’da fatura ağır
  Uzun bir aradan sonra seyircisi önüne çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, hem rakibine yenilerek şampiyonluk yolunda daha önceki haftalarda yakaladığı avantajı yitirdi, hem de kart görerek cezalı duruma düşen iki önemli oyuncusunu kaybetti.
Dolu tribünler önünde oynanan maçta rakibi karşısında pek bir varlık gösteremeyen ev sahibi takımda, çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan golcü futbolcu Eren Tozlu ve sarı kart görerek, toplamda 4 sarı karta ulaşan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.
Teknik Direktör İrfan Buz’un son haftaların formda ismi Eren Tozlu ve uzun bir sakatlıktan sonra tekrar sahalara dönenen Sadık’ın yokluğunda Ayite ve Sezer alternatiflerine yönelmesi bekleniyor.
Bu arada Eskişehirspor maçında cezasını tamamlayan Azubuike, Giresunspor maçında takımdaki yerini alabilecek.
İHA
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