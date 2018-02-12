EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan haftanın ilk antrenmanına izinli olan Emanuel Dening, Michael Pereira ve sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ile Dia katılmadı. Özel işleri nedeniyle Kasımpaşa maçının ardından gittiği İstanbul’dan henüz dönmeyen Teknik Direktör Erol Bulut’un yokluğunda takım yardımcı antrenörler nezaretinde çalıştı. Futbolcuların moralli oldukları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, son bölümde dar alanda yapılan çift kale maç ise kıran kırana geçti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Khalid’in Bursaspor maçına yetişip yetişmeyeceğinin çarşamba günkü antrenmanda netleşeceği belirtilirken, teknik heyetin her ihtimale karşı Gilberto Souza’ya hazır ol talimatı verdiği öğrenildi.

Malatya temsilcisinde sarı kart cezası biten takım kaptanı Adem Büyük, bu hafta oynanacak Bursaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.Sarı-kırmızılı takım yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

