Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114822
ALTIN
161.624
DOLAR
3.8007
STERLİN
5.2530
EURO
4.6624

EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanacağı maçın hazırlıklarına başladı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanacağı maçın hazırlıklarına başladı.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 16:55
EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan haftanın ilk antrenmanına izinli olan Emanuel Dening, Michael Pereira ve sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ile Dia katılmadı. Özel işleri nedeniyle Kasımpaşa maçının ardından gittiği İstanbul’dan henüz dönmeyen Teknik Direktör Erol Bulut’un yokluğunda takım yardımcı antrenörler nezaretinde çalıştı. Futbolcuların moralli oldukları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, son bölümde dar alanda yapılan çift kale maç ise kıran kırana geçti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Khalid’in Bursaspor maçına yetişip yetişmeyeceğinin çarşamba günkü antrenmanda netleşeceği belirtilirken, teknik heyetin her ihtimale karşı Gilberto Souza’ya hazır ol talimatı verdiği öğrenildi.

Malatya temsilcisinde sarı kart cezası biten takım kaptanı Adem Büyük, bu hafta oynanacak Bursaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.Sarı-kırmızılı takım yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporBursasporMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BREZİLYALILARA FORMA ŞANSI
BREZİLYALILARA FORMA ŞANSI
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Şükrü Kuleyin: “Tüzüğü değiştirmek için gerekirse herkesi toplayarak tesislere gideriz”
Şükrü Kuleyin: “Tüzüğü değiştirmek için gerekirse herkesi toplayarak tesislere gideriz”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim