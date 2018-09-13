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Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

 Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

 Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 

13 Eylül 2018 Perşembe 15:51
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına bugün yaptığı taktik antrenmanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda Ömer Şişmanoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan orta saha oyuncuları Guilherme, Rahman Buğra, Mitchell Donald ve Murat Yıldırım’ın son durumlarının iyi olduğu ve görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. 
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş müsabakası için yarın İstanbul’a giderek kampa girecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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