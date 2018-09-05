Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’a mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı. Sakat oyuncular Murat Yıldırım ve Mitchael Donald’ın da iyileşmesiyle morallerin düzeldiği Malatya ekibinde teknik heyetin kadroda değişeme gitmesi bekleniyor.

Orta sahadaki görüntüsünden dolayı eleştirilere hedef olan Erol Bulut’un Donald, Murat Yıldırım ve Muniri isimlerini alternatif olarak düşündüğü öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. busabahmalatya.com