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Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Milli arada 4 gün izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakasının hazırlıkları için bugün toplandı. 

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Milli arada 4 gün izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakasının hazırlıkları için bugün toplandı. 

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:15
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’a mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı. Sakat oyuncular Murat Yıldırım ve Mitchael Donald’ın da iyileşmesiyle morallerin düzeldiği Malatya ekibinde teknik heyetin kadroda değişeme gitmesi bekleniyor. 
Orta sahadaki görüntüsünden dolayı eleştirilere hedef olan Erol Bulut’un Donald, Murat Yıldırım ve Muniri isimlerini alternatif olarak düşündüğü öğrenildi. 
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur YenimalatyasporBeşiktaş Maçı
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