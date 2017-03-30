30 Mart 2017 Perşembe

Evkur Yeni Malatyaspor’da Ayite’nin sakatlığı moralleri bozdu

TFF 1. Lig’in 26. haftasında taraftarı önünde Elazığspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da Jonathan Ayite şoku yaşanıyor. Togolu futbolcunun Fransa’da yapılan kontroller sonucunda sol ayak topuğunda çatlağa rastlandığı belirtildi.

30 Mart 2017 Perşembe 15:50
Evkur Yeni Malatyaspor’da Ayite’nin sakatlığı moralleri bozdu
  Devre arası transfer olduğu sarı-kırmızılı kulübe kısa sürede uyum sağlayarak, kritik maçlarda attığı gollerle puanlar kazandıran Ayite’nin sakatlık haberi teknik heyetin moralini bozarken, golcü futbolcunun bu hafta oynanacak olan Elazığspor ve 27. haftadaki Ümraniyespor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Kulüp sağlık ekibi tarafından Ayite’nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada ise golcü oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sol ayak topuğunda çatlağa rastlandığı, ancak bu çatlağın küçük bir çatlak olduğu, siyahi oyuncunun Fransa’daki tedavisinin ardından Malatya’ya dönüp çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Ayite’nin sakatlık haberiyle Elazığ maçı öncesi farklı alternatifler üzerine yoğunlaşan Teknik Direktör İrfan Buz’un son haftaların formda ismi Eren Tozlu’yu tek forvet olarak sahaya süreceği öğrenildi.
İHA
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