22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Evkur Yeni Malatyaspor’da Arturo Mina sevinci

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor yenilgisinin ardından gözler yeni transferlere çevrildi.

22 Ağustos 2017 Salı 14:31
Evkur Yeni Malatyaspor’da Arturo Mina sevinci
  Antalyaspor ile oynanacak 3. hafta maçında sahadaki yerini alması beklenen Ekvadorlu Arturo Mina’nın Yalçın’la birlikte ortaya koyacağı uyum merak ediliyor.
Sivasspor karşısında oyunsal anlamda üstün gözükürken, Murat Akça’nın Kone’yi arkasında unutmasıyla kalesinde golü gören Evkur Yeni Malatyaspor’da savunmadaki sıkıntı Mina ile çözülmesi planlanıyor.
Savunmaya gerekli takviyelerin yapılmamasından dolayı Yalçın’ın yanında Murat Akça’ya şans vermek zorunda kalan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni transfer Arturo Mina’nın fiziksel olarak hazır olmasından dolayı bu oyuncuyu hafta içi yapılacak çalışmalarda takıma uyumlu hale getirmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyununun fiziksel olarak idman eksiğinin bulunmaması, teknik heyeti sevindirirken, tecrübeli stoperin Yalçın, Cissokho ve Issam ile taktik çalışmada göstereceği uyum belirleyici faktör olacak. Bir başka yeni transfer Sadio Diallo’nun ise en az 10 günlük bir yoğun idman programına ihtiyacı olduğu, bu oyuncunun da bazı maçlarda kısa kısa süre alarak hazır hale getirileceği öğrenildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya