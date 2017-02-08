08 Şubat 2017 Çarşamba

Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı devam ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampında altıncı günü de geride bıraktı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:30
Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı devam ediyor
  Konakladığı otelin sahasında günde çift idman yapan sarı-kırmızılı takımda, yeni gelen oyuncuların takım arkadaşlarıyla uyumu teknik heyeti memnun etti.Teknik Direktör İrfan Buz'un antrenmanlarda yeni transferler Ferhat Kiraz, Sezer Özmen, Ahmet Aras, Murat Yıldırım ve Ayite ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

  Sadık, Mehmet ve Dialiba Denizli maçına hazır
Sakatlıklarından dolayı takımdan bir süre ayrı kalan Diabang Dialiba, Mehmet Sak ve Sadık Çiftpınar’ın tamamen düzeldiği, görev verilmesi halinde bu haftaki Denizlispor müsabakasında oynayabilecekleri belirtildi.
Omzunda bağ kopmasına bağlı olarak sakatlığı bulunan defans oyuncusu Murat Akça’nın da takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı perşembe günü sona eriyor. Malatya ekibinin cuma günü maçın oynanacağı İstanbul’a geçeceği bildirildi.
İHA
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