Antalya’da günde tek idman temposu ile çalışan sarı-kırmızılılar, cumartesi günü oynayacağı Denizlispor müsabakasını kazanıp kupa arasından karlı çıkmayı planlıyor.

İnönü Stadı'nın zemininin bozuk olması nedeniyle bu haftaki maçını İstanbul Vodofone Arena’da oynayacak sarı-kırmızılı takım, Samsun yenilgisini telafi edip, zirve mücadelesinde avantajlı duruma gelebilmek için bu maçtan 3 puan hedefliyor.

Akşam yapılan çalışmada futbolcularını uyardığı belirtilen Teknik Sorumlu İrfan Buz’un, “Artık silkinip kendimize gelmemiz lazım. Kötü oyun, kötü sonuç kredimiz yok. Bu camia bizden şampiyonluk bekliyor. Bunun için de başta ben, daha sonrada siz elimizden geleni yapmak zorundayız” dediği bildirildi.



Antalya kampı cuma günü sona eriyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı cuma günü sona eriyor. Sarı-kırmızılılar cuma günü akşam saatlerinde maçın oynanacağı İstanbul’a geçecek. Takımda sakatlığı süren Murat Akça dışında eksik oyuncu bulunmazken, defans oyuncuları Sadık ve Mehmet’in de görev verilmesi halinde sahada olacakları ifade edildi.



İstanbul'daki Malatyalılar Denizli maçını bekliyor

Bu arada uzun bir aradan sonra İstanbul'daki taraftarının karşısına çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’un Denizli ile oynayacağı mücadeleye büyük ilgi gösterileceği tahmin ediliyor. Hafta başından itibaren satışa sunulan müsabaka biletlerine yoğun ilgi olduğu belirtilirken, İstanbul'daki Malatyalıların çeşitli organizasyonlarla maça taraftar çekmeye çalıştıkları öğrenildi.

İHA