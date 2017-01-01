01 Ocak 2017 Pazar

Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 oyuncu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları kapsamında 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

01 Ocak 2017 Pazar 13:39
Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 oyuncu ile yollar ayrıldı
Malatya ekibinde Erkan Sekman, Ahmet Burak Solakel, Semih Beyaz ve Sinan Özkan ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Erkan Sekman, Sinan Özkan ve Semir Beyaz ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarılan Ahmet Burak Solakel’in ligin ikinci yarısı için düşünülmediği ve bu nedenle yolların ayrıldığı öğrenildi.
Bu oyunculardan Ahmet Burak, Sinan ve Erkan’ın bonservisiyle, Semih’in ise kiralama yoluyla gönderilecekleri bildirildi. Genç oyunculardan Rahman Buğra’nın da alınacak yeni isimlerin durumuna göre kiralık olarak başka bir kulübe gönderilip gönderilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.
İHA
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