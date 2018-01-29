Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120410
ALTIN
163.625
DOLAR
3.7790
STERLİN
5.3254
EURO
4.6870

Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 ayrılık 

Süper Lig’de haftayı Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatarak puanını 26’ya yükselten Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 2 futbolcuyla yolların ayrılacağı açıklandı. 

Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 ayrılık 

Süper Lig’de haftayı Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatarak puanını 26’ya yükselten Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 2 futbolcuyla yolların ayrılacağı açıklandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 12:20
Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 ayrılık 

Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz  yaptığı açıklamada, Turgut Doğan Şahin ve Murat Akça ile yolları ayıracaklarını, Batuhan Altıntaş ile Emren Selen’i ise kiralık olarak göndereceklerini söyledi.
Yönetim kurulu olarak transfer yapmak için kadroda boşluk oluşturmaları gerektiğinin altını çizen Gündüz, “Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi olarak D.G Sivasspor maçı sonrası bazı kararlar aldık. Kadroda yeni oyunculara yer açmak için bazı futbolcularımızla yollarımızı ayıracağız. Defans oyuncumuz Murat Akça bir süre önce kendisi ayrılmak istediğini söylemişti. Bu futbolcumuzla ilgilenen bazı kulüpler var. Turgut Doğan Şahin’le ile ise yönetim kurulu kararıyla yolları ayırmayı düşünüyoruz. İki futbolcumuzun da kulübümüze emekleri geçti. Umarım alınan bu kararlar her iki taraf içinde hayırlı olur” dedi.

“Kiralama yönetimiyle iki futbolcumuzu da göndermeyi planlıyoruz”
Gündüz, genç futbolcular Batuhan ve Emre’yi de kiralık olarak göndereceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Yönetimin aldığı bir diğer karar ise iki genç futbolcumuz Batuhan Altıntaş ve Emre Selen’i kiralamak. Bu doğrultuda kiralama yönetimiyle iki futbolcumuzu da göndermeyi planlıyoruz. Emre de, Batuhan da gelecekte kulübümüze fayda sağlayacağını düşündüğümüz isimler. Şuan için kadroda şans bulamıyorlar. Bu durumun gelişimlerine olumsuz etki yapmaması için oynamaları daha doğru olacaktır. Bu futbolcularımızla ilgili son gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız”

“Puanlar birbirine yakın olduğu için rahatladık diyemeyiz”
D.G. Sivasspor galibiyetiyle ilgili de konuşan Gündüz, alınan puanın altın değerinde olduğunu belirterek, “Sivasspor karşısında oldukça önemi bir galibiyet aldık. Bütün takımı ve hocalarımı tebrik ediyorum. Alt sıralardan uzaklaşma adına bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Tabi puanlar birbirine yakın olduğu için rahatladık diyemeyiz. Bundan sonraki süreçte maçların zorluk derecesi daha da artacaktır. Bu hafta oynayacağımız Antalyaspor karşımıza can havliyle çıkacaktır. Sonra ki hafta oynayacağımız Kasımpaşa keza yine öyle. O yüzden temkini elden bırakmadan yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kulüp Basın Sözcüsü Erdal GündüzEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
3-0 GALİP
3-0 GALİP
Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı
Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim