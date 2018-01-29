Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 ayrılık 

Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, Turgut Doğan Şahin ve Murat Akça ile yolları ayıracaklarını, Batuhan Altıntaş ile Emren Selen’i ise kiralık olarak göndereceklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak transfer yapmak için kadroda boşluk oluşturmaları gerektiğinin altını çizen Gündüz, “Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi olarak D.G Sivasspor maçı sonrası bazı kararlar aldık. Kadroda yeni oyunculara yer açmak için bazı futbolcularımızla yollarımızı ayıracağız. Defans oyuncumuz Murat Akça bir süre önce kendisi ayrılmak istediğini söylemişti. Bu futbolcumuzla ilgilenen bazı kulüpler var. Turgut Doğan Şahin’le ile ise yönetim kurulu kararıyla yolları ayırmayı düşünüyoruz. İki futbolcumuzun da kulübümüze emekleri geçti. Umarım alınan bu kararlar her iki taraf içinde hayırlı olur” dedi.



“Kiralama yönetimiyle iki futbolcumuzu da göndermeyi planlıyoruz”

Gündüz, genç futbolcular Batuhan ve Emre’yi de kiralık olarak göndereceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yönetimin aldığı bir diğer karar ise iki genç futbolcumuz Batuhan Altıntaş ve Emre Selen’i kiralamak. Bu doğrultuda kiralama yönetimiyle iki futbolcumuzu da göndermeyi planlıyoruz. Emre de, Batuhan da gelecekte kulübümüze fayda sağlayacağını düşündüğümüz isimler. Şuan için kadroda şans bulamıyorlar. Bu durumun gelişimlerine olumsuz etki yapmaması için oynamaları daha doğru olacaktır. Bu futbolcularımızla ilgili son gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız”



“Puanlar birbirine yakın olduğu için rahatladık diyemeyiz”

D.G. Sivasspor galibiyetiyle ilgili de konuşan Gündüz, alınan puanın altın değerinde olduğunu belirterek, “Sivasspor karşısında oldukça önemi bir galibiyet aldık. Bütün takımı ve hocalarımı tebrik ediyorum. Alt sıralardan uzaklaşma adına bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Tabi puanlar birbirine yakın olduğu için rahatladık diyemeyiz. Bundan sonraki süreçte maçların zorluk derecesi daha da artacaktır. Bu hafta oynayacağımız Antalyaspor karşımıza can havliyle çıkacaktır. Sonra ki hafta oynayacağımız Kasımpaşa keza yine öyle. O yüzden temkini elden bırakmadan yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.