02 Ocak 2017 Pazartesi

Evkur Yeni Malatyaspor’a yeni sponsor

TFF 1.Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor isim ve göğüs sponsorluğundan sonra forma kolu için de sponsorluk anlaşması yaptı.

02 Ocak 2017 Pazartesi 11:51
Evkur Yeni Malatyaspor’a yeni sponsor
İzmir merkezli Mert Plaza ile sponsorluk anlaşması yapan sarı-kırmızılı kulüp ikinci yarı oynayacağı maçlarda forma kolunda bu ismi kullanacak.
Sponsorluk anlaşmasının imza törenine katıltan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün ikinci başkanı Aziz Ayboğa, Mert Plaza’nın işletmecileri Mustafa ve Erol Yılmaz kardeşlere teşekkür etti.
Malatyalı Yılmaz kardeşlerin önemli bir işe imza attıklarını kaydeden Aziz Ayboğa, “Evkur Yeni Malatyasporumuz şampiyonluk yolunda ilerlerken Malatyalıların da desteği şart elbette. Bazen istediğimiz katkıları bulamasak da çok önemli destekler aldığımızda oluyor. En güzel örneği Yılmaz kardeşler. Aslen Arguvanlı olan hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Mert Plaza gibi bir markayı formamızda taşıyacak olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. İnşallah sezon sonu şampiyon olarak mutluluğumuz zirveye ulaşır” diye konuştu.
İHA
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