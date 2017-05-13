TFF 1. Lig’de Altınordu, Elazığspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe’nin almaya hak kazandığı Ulusal Lisans, kulüplerin kurumsallaşma, UEFA ve TFF standartlarını yakalamak anlamı taşıyor.

TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF 1. Lig'den Giresunspor UEFA Lisansı almaya hak kazanırken, Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan incelemeleri de sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig'den Altınordu, Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Spor Toto 2. Lig'den İstanbulspor, Hacettepespor, Kahramanmaraş, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı. Buna göre; 12 Kulüp UEFA Lisansı, 11 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, kalan 49 kulübe kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ile 60 gün arasında ek süre tanıdı.

İHA