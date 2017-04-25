Eskişehirspor maçında yaşanan tribün olaylarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Evkur Yeni Malatyaspor’a ceza geldi. Maraton tribününün A, B ve C bloklarında yer alan taraftarlara bir maçlık bloke cezası gelirken, toplamda 95 bin 250 lira da para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK tarafından Yeni Malatyaspor’a verilen ceza ve gerekçeleri şu şekilde açıklandı:

"Yeni Malatyaspor Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton A,B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İHA