Zaman zaman tansiyonun yükseldiği havaalanındaki tepkili karşılamada kulüp şoförü Zafer Çubuk ile bir grup taraftar tekme tokat birbirine girdi. Aldığı 5-0’lık ağır yenilgiyle taraftarını üzen sarı-kırmızılı takım, Balıkesir dönüşü havaalanında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Teknik Direktör İrfan Buz’a ‘Söylesene İrfan Hoca bu takım niye oynamıyor’ yönünde tezahüratla tempo tutan taraftarlar, bu tepkiye karşılık veren bazı futbolcuların üzerine yürüdü. Bu esnada bazı taraftarlar ile kulüp şoförü Zafer Çubukçu tekme tokat birbirine girdi.



Gerginlik tesislerde de sürdü

Olaylar gecenin ilerleyen saatlerine doğru kulübün Orduzu Pınarbaşı’ndaki Tesisleri'ne de sıçradı. Yaklaşık 60 dolayındaki taraftar grubu güvenliği aşarak tesislere girmeye çalıştı. Polisin tesise yaklaşmasına izin vermediği taraftarlar bunun üzerine dışarı çıkan bazı futbolculara taş atarak tepkisini sürdürdü.

Atılan taşlardan birinin dışarıda bulunan futbolculardan Ferhat Kiraz’a isabet ettiği ve sol kanat oyuncusunun hafif şekilde ayağından yaralandığı ileri sürüldü.

İHA