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Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumda taktik çalıştı

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken,...

Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumda taktik çalıştı

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken,...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:35
Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumda taktik çalıştı

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken, futbolcular A. Alanyaspor maçında oynayacakları sistemi çalıştı. Geçen hafta M. Başakşehir maçında sahaya çıkan 11’den sadece Rahman-Azubuike değişikliğine giden Erol Bulut’un, takımı cumartesi günü klasik sistem ve kadroyla çıkaracağı öğrenildi. Çift kale maçı basına kapatan Erol Bulut’un özellikle kanat organizasyonlarında hedef ortalar ve orta sahayı kalabalık tutma konusunda futbolcularını uyardığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı son antrenmanla A. Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
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