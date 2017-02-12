Uzun süre lider olarak götürdüğü şampiyonluk yarışında ipleri yeniden eline geçirmek isteyen doğunun kaplanları için bu maç aynı zamanda büyük bir buluşmaya da sahne olacak. İstanbul’da yaşayan Malatyalıların bu maçta takımlarını yalnız bırakamayacağı tahmin ediliyor. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerin 10 binine yakınını tükettiği öğrenilen Malatyalı taraftarların, takımın en önemli itici gücü olması bekleniyor.

Vodafone Arena Stadı’nda Denizlispor’u ağırlayacak Malatya ekibinde sakat Murat Akça dışında eksik bulunmuyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını 10 gün boyunca Antalya yapan Evkur Yeni Malatyaspor’un bu yorucu kampta yeni transferlerin uyumu ve sakat oyuncuların iyileşmesi konularında verimli bir süreç geçirdiği belirtildi.

Denizlispor maçında sahaya süreceği kadroyu belirleyen Teknik Direktör İrfan Buz’un rakibin deplasmandaki başarılı sonuçlarını göz önünde bulundurarak sahaya ideal ilk on biri çıkarması bekleniyor.



Buz’un gol silahı Ayite

Savunmada Mehmet Sak ve Sadık’ın dönmesiyle, Yiğitcan ve Caner Arıcı’nın yanına bu oyuncuları monte edeceği tahmin edilen İrfan Buz’un orta sahada takımın oyun anlayışı oturduğu için Sedat ve Azubuike ikilisinden vazgeçmemesi bekleniyor. Buz’un en büyük hücum silahı ise yeni transfer Ayite olacak. Golcü oyuncu transferin son gününde kadroya dahil edilmişti.



Özgür Yankaya Yönetecek

Özgür Yankaya’nın yöneteceği Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor karşılaşması saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşma ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı İnönü Stadı’ndaki olumsuz saha koşulları nedeniyle Vodofone Arena’da oynanacak.

İHA